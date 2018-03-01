"Facebook - хищник" распространяет ненависть к рохинджа
Специальный докладчик ООН по правам человека в Мьянме Янгхи Ли обеспокоена подталкиванием к насилию против рохинджа и других этноменьшинств со стороны буддийских ультранационалистов Мьянмы, которые они публикуют на личных страницах в Facebook.
По ее словам, соцсеть является хищником.
Глава Международной независимой миссии по установлению фактов в Мьянме Марзуки Дарусман утверждает, что роль Facebook в ситуации в Мьянме "решающая", ведь она способствовала распространению оскорблений и вражды среди пользователей и включала риторику ненависти, говорится в сообщении пресс-службы ООН.
Представитель Facebook в комментарии СМИ сообщил, что на платформе "не должно быть места для подстрекательств к ненависти". Он заверил, что компания относится к проблеме очень серьезно.
Эксперты миссии ООН пообщались с беженцами, те им и поведали, что они пережили в Мьянме. В ООН действия властей Мьянмы нарекли "этночисткой" и даже "геноцидом". Правительство страны не пустило Миссию на свою территорию для расследования.