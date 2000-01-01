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flickr 19.03 10:29   MIGnews.com

Все больше погибших мирных жителей в битве за Мосул

Шихаб Айед и несколько других мужчин пытались протолкнуть тележку с телами его сына и жены, завернутыми в одеяла, через грязную канаву почти в 3 км от их разрушенного дома в Мосуле.

За ними последовали четыре других повозки, нагруженные многодневными трупами людей, погибших в результате авиаударов, в результате которых, по словам мужчин, ранее на этой неделе погиб 21 человек в районе, контролируемом боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS.

Айед, 40-летний рабочий, откинул одеяло, чтобы показать своего единственного сына, 3,5-летнего Ахмеда, лежащего с закрытыми глазами и большой раной на правой щеке.

"Три дома были разрушены в результате 2 авиаударов", - сказал Айед.

"Боевики ISIS стреляли из нашего дома и с дороги, и мы прятались внутри. Через 15 минут последовали авиаудары", - продолжил убитый горем мужчина.

"Мы вытащили тела из-под обломков, и теперь мы собираемся их похоронить. Затем я вернусь к своим трем оставшимся дочерям", - сказала Айид со слезами на глазах.
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