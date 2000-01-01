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КНДР провела испытание нового высоконапорного двигателя | Фото: Thinkstock19.03 09:52   MIGnews.com

КНДР провела испытание нового высоконапорного двигателя

Северная Корея провела испытание недавно разработанного высоконапорного двигателя на своей станции запуска ракеты-носителя Tongchang-ri, как стало известно в воскресенье, 19 марта.

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что успешное испытание было "новым рождением" ракетной промышленности изолированного государства, как сообщили официальные государственные СМИ.

Двигатель поможет стране в достижении возможности запуска спутника мирового класса, как сообщает KCNA, указав, что было проведено испытание, вероятно, нового типа ракетного двигателя для ракет большой дальности.

Напомним, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Сеул заявил, что политика "стратегического терпения" США по отношению к Северной Корее закончена.

На вопрос о возможности мер силового воздействия на Северную Корею, Тиллерсон отметил, что Штаты не исключают и такого варианта. При этом он подчеркнул, что США "не хотят доводить дело до военного конфликта".

Кроме этого Рекс Тиллерсон предложил Китаю ввести санкции против Пхеньяна и призвал китайские власти не принимать ответные меры на размещение в Южной Корее противоракетной системы THAAD.
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