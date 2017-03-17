19.03 09:06 MIGnews.com

Как был нанесен израильский удар в Сирии

צפו בשחזור אנימציה בתלת מימד: כך תקפה ישראל בסוריה. @alonbd עם השחזור המלא >> https://t.co/fAioLDCQd6 pic.twitter.com/rwcSX6uRHJ — חדשות 10 (@news10) March 17, 2017

נהגים טוענים: זהו מיירט ״החץ״ שנורה הלילה לכיוון טיל הנ״מ הסורי. צילום: קיריל גורצ'ינסקי ודניאל צ'רניאבסקי pic.twitter.com/aCBusXLqmA — חדשות 10 (@news10) March 17, 2017

Поделиться

Все по теме

Комментарии

10-й канал израильского ТВ опубликовал анимацию, объясняющую подробности инцидента 17 марта в Сирии.По данным 10-го канала, колонна машин с грузом ракет для “Хизбаллы” покинула Дамаск и двигалась в направлении ливанской границы.Со стороны Ливанской границы, пролетев над Бекаа, четыре израильских самолета нанесли по колонне удар, уничтожив ее.После завершения миссии самолеты были засечены сирийскими радарами, и по ним выпустили зенитные ракеты. Одна из ракет летела в направлении израильской территории и была сбита системой ПРО Arrow.Израильский водитель снял запуск "Хец".Десятый канал израильского ТВ выложил в сеть клип, на котором, предположительно, виден запуск ракеты-перехватчика "Хец" (Arrow), сбившей сирийскую зенитную ракету С-200.Съемка сделана Кириллом Горчинским и Даниэлем Чернявским.