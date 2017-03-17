19.03 09:06 MIGnews.com
Как был нанесен израильский удар в Сирии
10-й канал израильского ТВ опубликовал анимацию, объясняющую подробности инцидента 17 марта в Сирии.
По данным 10-го канала, колонна машин с грузом ракет для “Хизбаллы” покинула Дамаск и двигалась в направлении ливанской границы.
Со стороны Ливанской границы, пролетев над Бекаа, четыре израильских самолета нанесли по колонне удар, уничтожив ее.
После завершения миссии самолеты были засечены сирийскими радарами, и по ним выпустили зенитные ракеты. Одна из ракет летела в направлении израильской территории и была сбита системой ПРО Arrow.
Израильский водитель снял запуск "Хец".
Десятый канал израильского ТВ выложил в сеть клип, на котором, предположительно, виден запуск ракеты-перехватчика "Хец" (Arrow), сбившей сирийскую зенитную ракету С-200.
Съемка сделана Кириллом Горчинским и Даниэлем Чернявским.
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