Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Как был нанесен израильский удар в Сирии 19.03 09:06   MIGnews.com

Как был нанесен израильский удар в Сирии

10-й канал израильского ТВ опубликовал анимацию, объясняющую подробности инцидента 17 марта в Сирии.

По данным 10-го канала, колонна машин с грузом ракет для “Хизбаллы” покинула Дамаск и двигалась в направлении ливанской границы.

Со стороны Ливанской границы, пролетев над Бекаа, четыре израильских самолета нанесли по колонне удар, уничтожив ее.




После завершения миссии самолеты были засечены сирийскими радарами, и по ним выпустили зенитные ракеты. Одна из ракет летела в направлении израильской территории и была сбита системой ПРО Arrow.

Израильский водитель снял запуск "Хец".




Десятый канал израильского ТВ выложил в сеть клип, на котором, предположительно, виден запуск ракеты-перехватчика "Хец" (Arrow), сбившей сирийскую зенитную ракету С-200.

Съемка сделана Кириллом Горчинским и Даниэлем Чернявским.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:11
Кац: "Не позволим Асаду угрожать безопасности Израиля"
10:05
Хайфа: Раненный при попытке ограбления обменного пункта
09:52
КНДР провела испытание нового высоконапорного двигателя
09:27
Нетаниягу: "Правительство существует на основе соглашения"
09:04
Кац - Нетаниягу: Израилю не нужны сейчас выборы
08:50
Президент Египта впервые отправится в США
08:21
Второй инцидент у ворот Белого дома за сутки
08:14
Герцог призвал Кахлона уйти в отставку
07:51
Нетаниягу отправился с официальным визитом в Китай
07:42
В Иерусалиме ночью нашли босого младенца
07:25
Израиль нанес удар в Каламун
07:18
Хиллари Клинтон: "Я готова выйти из леса"
06:36
Трамп: "Германия должна НАТО огромные суммы денег"
05:44
Россияне считают свою страну самой влиятельной в мире
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus