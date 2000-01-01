19.03 08:21 MIGnews.com

Второй инцидент у ворот Белого дома за сутки

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Один человек был взят под стражу после того, как подозрительное транспортное средство подъехало к контрольно-пропускному пункту Белом дома в субботу вечером, 18 марта, как сообщила Секретная служба, после того, как CNN сообщил, что водитель утверждал, что у него бомба.CNN, ссылаясь на два источника в правоохранительных органах, заявил, что не было подтверждения ни одного устройства в транспортном средстве, но безопасность в Белом доме была модернизирована.Секретная служба сообщила, что неизвестный водитель был взят под стражу после того, как подозрительное транспортное средство приблизилось к контрольно-пропускному пункту, но не упомянуло о каких-либо заявлениях о взрывном устройстве.Несколько улиц вокруг Белого дома были закрыты. Не удалось связаться с другими органами, чтобы подтвердить более подробные сведения.Это было второе происшествие в Белом доме в субботу после того, как человек ранее перепрыгнул через велосипедную стойку в буферной зоне перед Белым домом.Президент США Дональд Трамп находился во Флориде во время обоих инцидентов.Секретная служба была подвергнута критике после того, как стало известно, что человек, который перепрыгнул ограждение Белого дома, находился на его территории в течение 16 минут, прежде чем был задержан.