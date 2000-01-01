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Израиль нанес удар в Каламун 19.03 07:25   MIGnews.com

Израиль нанес удар в Каламун

Международная пресса продолжает активно обсуждать инцидент ночью 17 марта, в ходе которого сирийские ПВО выпустили ракеты по израильским самолетам, нанесшим удары по целям на территории Сирии.

New York Times сообщает, что звуки взрывов были слышны в районе Модиина, Иерусалима и в Самарии.

По данным западных журналистов, удар был нанесен по колонне с оружием для “Хизбаллы”. Очевидно, что речь идет об очень мощном и стратегически важном оружии.

Согласно неподтвержденным сообщениям в арабской прессе, удары были нанесены в районе баз “Хизбаллы” в Каламун. Данный район уже несколько раз подвергался израильским бомбардировкам. Предполагается, что в Каламун развернута крупная ракетная база “Хизбаллы”.

Ранее сирийцы уже пытались сбивать израильские самолеты. В сентябре 2016 года ракеты были выпущены по израильским самолетам в районе Голанских высот. Тогда сработали системы перехвата “Железный Купол”. Сирийцы утверждали, что ими сбит израильский самолет - хотя и не представили никаких доказательств этому. 17 марта генеральное командование сирийских вооруженных сил выступило с заявлением, в котором сообщило, что один израильский самолет был сбит и второй поврежден - снова без каких-либо доказательств.
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