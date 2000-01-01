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19.03 04:10   MIGnews.com

Нападавший из аэропорта Орли шел "умирать за Аллаха"

Мужчина, совершивший в субботу нападение на военный патруль в парижском аэропорту Орли, сопровождал свои действия заявлениями о готовности "умереть за Аллаха".

Об этом сообщил журналистам прокурор Парижа Франсуа Моленс, добавив, что по факту случившегося возбуждены дела по ряду статей, связанных с террористической деятельностью.

"Он использовав военнослужащую в качестве живого щита, приставив к ее шее револьвер. Согласно первым показаниям военных, он заявил: "сложите оружие и руки на голову, я здесь, чтобы умереть за Аллаха, все равно здесь будут погибшие", - говорит Моленс.

Нападавшим был 39-летний уроженец Парижа Зияд бен Белькасем, ранее девять раз привлекавшийся к уголовной ответственности и отбывавший тюремные сроки за различные правонарушения, включая торговлю наркотиками и вооруженные кражи. До момента атаки в аэропорту он находился под судебным контролем.

После его ликвидации при обыске при нем был обнаружен 9-миллиметровый револьвер, а в брошенной сумке – пачка сигарет, зажигалка, 750 евро и Коран.
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