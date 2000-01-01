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Лондон: двум россиянам предъявлены обвинения в мошенничестве | Фото: Thinkstock19.03 21:33   MIGnews.com

Лондон: двум россиянам предъявлены обвинения в мошенничестве

Двум гражданам Российской Федерации в Лондоне предъявили обвинения по делу о хакерских атаках на банки и мошенничестве. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Вугар Малачиев (37) и Абдурахман Базаев (48) были задержаны в пятницу, 17 марта. Мужчин подозревают в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег.

В полиции утверждает, что с помощью вредоносного программного обеспечения подозреваемые планировали более 2 млн. фунтов. Соответствующие обвинения гражданам РФ предъявили в субботу, 18 марта.

Арестованные был взяты под стражу. Ответчики предстанут перед судом в Вестминстере 20 марта, пишет Би Би Си.
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