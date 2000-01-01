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В Таиланде раскрыт тайный заговор против премьер-министра | Фото: Thinkstock19.03 22:18   MIGnews.com

В Таиланде раскрыт тайный заговор против премьер-министра

Тайская полиция сообщила в воскресенье, 19 марта, что был раскрыт заговор с целью убийства премьер-министра страны после того, как был обнаружен тайник с оружием, принадлежащий беглым активистам против хунты.

Это последнее раскрытие тайника с оружием, принадлежащего члену Движения красной рубашки, политической группы, преданной изгнанному премьер-министру Таксину Чинаватре.

Полиция в субботу обнаружила десятки винтовок и гранат, а также тысячи патронов в доме, принадлежащем лидеру движения, который был в бегах с момента военного переворота.

Полиция также арестовала девять человек в связи с изъятием оружия, заявив, что есть четкие доказательства того, что подозреваемые и их расширенная сеть готовились вызвать беспорядки.
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