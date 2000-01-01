19.03 19:25 MIGnews.com

Афганский солдат открыл огонь по военным США

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Три военнослужащих США получили ранения, после того как афганский солдат открыл по ним огонь. Инцидент произошел в воскресенье, 19 марта, на базе НАТО в провинции Гильменд на юге Афганистана.Об этом пишет агентство Reuters.Представители миссии НАТО "Решительная поддержка" сообщили, что раненым оказывается медицинская помощь. Об этом они написали в микроблоге в Twitter.В свою очередь представитель военнослужащих Афганистана на юге страны заявил, что спецназовец, открывший огонь по американским солдатам был ликвидирован.