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Афганский солдат открыл огонь по военным США | Фото: Thinkstock19.03 19:25   MIGnews.com

Афганский солдат открыл огонь по военным США

Три военнослужащих США получили ранения, после того как афганский солдат открыл по ним огонь. Инцидент произошел в воскресенье, 19 марта, на базе НАТО в провинции Гильменд на юге Афганистана.

Об этом пишет агентство Reuters.

Представители миссии НАТО "Решительная поддержка" сообщили, что раненым оказывается медицинская помощь. Об этом они написали в микроблоге в Twitter.

В свою очередь представитель военнослужащих Афганистана на юге страны заявил, что спецназовец, открывший огонь по американским солдатам был ликвидирован.
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