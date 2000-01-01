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ХАМАС приговорил 2 наркоторговцев к смертной казни | Фото: Thinkstock19.03 15:51   MIGnews.com

ХАМАС приговорил 2 наркоторговцев к смертной казни

Военный суд движения ХАМАС в Газе приговорил 2 наркоторговцев к смертной казни в воскресенье, 19 марта. Это первый прецедент, когда власти палестинского анклава приговорили к высшей степени наказания обвиняемых по делу незаконного оборота наркотиками.

Оба ответчика являются жителями Газы.

Осужденных разоблачили в контрабанде марихуаны, опиума и болеутоляющего средства "трамадол". Согласно заключительному обвинению они доставляли наркотики через туннели на границе с Египтом.

До этого в Газе смертные приговоры выносились убийцам и коллаборационистам, которые сотрудничали с властями Израиля.
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