19.03 15:51 MIGnews.com

ХАМАС приговорил 2 наркоторговцев к смертной казни

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Военный суд движения ХАМАС в Газе приговорил 2 наркоторговцев к смертной казни в воскресенье, 19 марта. Это первый прецедент, когда власти палестинского анклава приговорили к высшей степени наказания обвиняемых по делу незаконного оборота наркотиками.Оба ответчика являются жителями Газы.Осужденных разоблачили в контрабанде марихуаны, опиума и болеутоляющего средства "трамадол". Согласно заключительному обвинению они доставляли наркотики через туннели на границе с Египтом.До этого в Газе смертные приговоры выносились убийцам и коллаборационистам, которые сотрудничали с властями Израиля.