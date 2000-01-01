19.03 14:38 MIGnews.com

Нападение в Хайфе: ранен 60-летний мужчина

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Житель Хайфы был ранен в воскресенье, 19 марта, когда неизвестный выстрелил в его нижнюю часть тела с мотоцикла на улице Независимости Хаацмаут.По словам полиции, пострадавший 60-летний мужчина, который в момент нападения менял деньги, как утверждается, был ограблен нападавшим.Инцидент произошел около 9 часов утра, и по состоянию на воскресенье, 19 марта, полиция продолжает вести поиск подозреваемого, который сбежал после стрельбы.Жертва нападения находится в стабильном состоянии.Детали происшествия уточняются.