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Сирия: бои за Дамаск продолжаются 19.03 12:37   MIGnews.com

Сирия: бои за Дамаск продолжаются

Сирийские правительственные войска сражались с группами мятежников на окраинах Дамаска в воскресенье, 19 марта, после того как мятежники начали атаку с востока, как сообщает мониторинговая группа.

Британская обсерватория по правам человека в Сирии заявила, что армия и союзные войска вели тяжелые столкновения с мятежниками в районе Джобара, на восточном краю Дамаска.

Напомним, что на этой неделе два взрыв прогремели в Дамаске, в результате чего погибли, по меньшей мере, 30 человек.

Специальный посланник ООН в Сирии Стаффан де Мистура осудил смертоносные взрывы, заявив, что теракты были направлены на то, чтобы сорвать мирные переговоры. Отметим, что страна отметила шестую годовщину гражданской войны.

Де Мистура, который планирует провести следующий раунд Женевских переговоров между воюющими сторонами с 23 марта, также призвал "полностью соблюдать режим прекращения огня, который сопровождается нарушениями на местах".
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