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Боевики ISIS обвинили Израиль в авиаударах на Синае | Фото: Thinkstock19.03 11:35   MIGnews.com

Боевики ISIS обвинили Израиль в авиаударах на Синае

Израильские самолеты атаковали объекты боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, на Синайском полуострове в четверг, 16 марта, убив нескольких человек, в том числе двух детей, как сообщило официальное новостное издание джихадистской группировки в субботу, 19 марта.

В сообщении агентства Amaq говорится, что израильские самолеты атаковали цели на севере Синая, недалеко от городов Рафах и Шейх Зувейд.

Независимого подтверждения данного сообщения на данный момент не было.

Авианалет, согласно сообщению, был проведен в тот же день, когда реактивные самолеты израильских ВВС нанесли ответный удар по двум объектам ХАМАСа на севере сектора Газа с территории израильских общин. В этом инциденте ракета упала на пустое поле в Региональном совете Сдот-Негева около Нетивота.

Ракета взорвалась при ударе. Никто не пострадал, никакой ущерб от взрыва не был нанесен.

Утром в субботу, 18 марта, были выпущены две ракеты. Одна ракета взорвалась недалеко от города Ашкелон, к северу от сектора Газа. Вторая, по-видимому, упала на палестинской территории.

Израильские силы обороны ответили танковым огнем и воздушными ударами по нескольким целям ХАМАСа в Газе. Сообщений о жертвах не поступало.

Израиль регулярно отвечает на огонь со стороны ХАМАСа, а военные заявляют, что террористическая группировка несет ответственность за любые атаки, проводимые с контролируемой боевиками территории.
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