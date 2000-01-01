Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Брюсселе взорвался жилой четырехэтажный дом | Фото: twitter.com/r0eland19.03 00:49   MIGnews.com

В Брюсселе взорвался жилой четырехэтажный дом

В бельгийском Брюсселе прогремел мощный взрыв в жилом четырехэтажном доме. Взрыв произошел в районе Сен-Жиль, неподалеку от исторического центра города, в субботу 18 марта, сообщают местные СМИ.

На месте происшествия бушует пожар, который пытаются потушить.

"Мы не знаем, сколько там жертв и сколько людей осталось под завалами", – сообщили представители полиции Брюсселя.

Причины взрыва неизвестны, однако одной из версий является взрыв бытового газа.

Отмечается, что в результате взрыва серьезно повреждены несколько соседних домов, разрушены фасады, в одном из домов обрушилась крыша. Многочисленные очевидцы происшествия рассказывают об "огромном взрыве", который "разнес дом".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:29
Новая Зеландия не может проводить расследование из-за США
22:26
В президентских выборах во Франции участвуют 11 кандидатов
21:16
Визит премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Китай
20:56
Бритни Спирс выступит в Тель-Авиве
20:27
Встреча Аббаса и Трампа состоится в середине апреля
19:58
Аэропорт Орли возобновил работу
19:30
Угнанную Tesla нашли по мобильному приложению
18:58
Названа дата нового референдума о независимости Шотландии
18:41
"Ликуд" оторвется от "Еш Атид" лишь на 1 мандат
18:18
Насралла: Израиль боится поражения ISIS в Сирии
17:42
Cоздано устройство для экспресс-диагностики инфекций
17:25
Трамп: Германия задолжала Штатам за свою безопасность
16:43
Иран осуждает "сионистскую агрессию в Сирии"
16:10
Левые хотят запретить обрезание в Норвегии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus