19.03 00:49 MIGnews.com

В Брюсселе взорвался жилой четырехэтажный дом

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В бельгийском Брюсселе прогремел мощный взрыв в жилом четырехэтажном доме. Взрыв произошел в районе Сен-Жиль, неподалеку от исторического центра города, в субботу 18 марта, сообщают местные СМИ.На месте происшествия бушует пожар, который пытаются потушить."Мы не знаем, сколько там жертв и сколько людей осталось под завалами", – сообщили представители полиции Брюсселя.Причины взрыва неизвестны, однако одной из версий является взрыв бытового газа.Отмечается, что в результате взрыва серьезно повреждены несколько соседних домов, разрушены фасады, в одном из домов обрушилась крыша. Многочисленные очевидцы происшествия рассказывают об "огромном взрыве", который "разнес дом".