19.02 13:34 MIGnews.com

Журавлев: боевики в Сирии используют оружие, купленное у США

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что боевики в Сирии используют оружие, которое передают им США, против турецких военнослужащих, пишет пресс-служба.По его словам, с начала 2020 года американские вооруженные силы отправили из Ирака в Сирию 13 военных колонн. Они привезли более 80 единиц бронетехники, а также более 300 грузовых автомобилей с различными видами вооружения. Кроме того, они привезли боеприпасы и материальные средства.В итоге боевики использовали переданное оружие в ходе столкновений группировок по всей территории Заевфратья, а также против турецких военнослужащих на севере Сирии. Применялось оно и против мирных граждан.