19.02 23:44 MIGnews.com
Актер Орландо Блум неправильно вытатуировал на руке имя сына
Английский киноактер Орландо Блум опубликовал на своей страничке в соцсети фотографию своей руки, на которой азбукой Морзе было вытатуировано имя его сына Флинна.
Многие интернет-пользователи обратили внимание, что имя оказалось написано с "опечаткой": данное сочетание точек и тире читается как "Фринн" (Frynn), а не как "Флинн" (Flynn), пишет MSN
.
Некоторых это удивило, других - рассмешило, а ряд пользователей призвали киноактера исправить ненамеренную ошибку, добавив в татуировку недостающую точку.
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