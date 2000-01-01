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Трактор грабителей вырвал из стены банкомат с 700000 шекелей фото: полиция Израиля19.02 09:39   MIGnews.com

Трактор грабителей вырвал из стены банкомат с 700000 шекелей

Полиция Израиля предотвратила похищение банкомата, внутри которого было 700000 шекелей с перекрестка Ха Мецадот в Кирьят-Шмоне.

В 02:20 полиция получила сообщение о том, что на перекрестке ха Мецадот грабители в масках вырывают из стены банкомат с помощью трактора.

Ко времени прибытия полицейских банкомат уже был перегружен в минивэн и грабители попытались скрыться.

Полиция, однако, нагнала грабителей и арестовала одного из них, жителя Туба Зангария.

Полиция вернула трактор законным владельцам, у которых он был угнан для совершения грабежа.


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