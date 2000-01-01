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Мощный взрыв прогремел в Лоде: есть погибший | Фото:19.02 09:18   MIGnews.com

Мощный взрыв прогремел в Лоде: есть погибший

Сразу два взрыва прогремели в городах Лод и Ашдод, в результате чего один 20-летний мужчина скончался, а еще шестеро получили травмы различной степени тяжести.

Инциденты произошли в ночь со вторника на среду, 19 февраля, сообщает интернет-издание The Times of Israel со ссылкой на пресс-центр медицинской службы "Маген Давид Адом".

Так, около 3:15 медики получили ей информацию о взрыве в городе Лод. Прибыв на место происшествия, медики обнаружили 20-летнего мужчину в критическом состоянии, который хоть и находился без сознания, однако все еще подавал признаки жизни и был доставлен в ближайший медицинский центр Ицхака Шамира, где врачи вынуждены были констатировать его смерть. Полиция выясняет обстоятельств происшествия.

Так, один из свидетелей сообщил силовикам, что погибший приехал на место происшествия с другим человеком, который был на мотоцикле. После взрыва его спутник покинул место ЧП на автомобиле.

Другой инцидент, произошедшем вскоре после полуночи, имел место в городе Ашдод. Так, в одной из квартир многоэтажного дома взорвался газовый баллон, в результате чего 57-летний мужчина получил тяжелые ожоги и был в тяжелом состоянии доставлен в медицинский центр Ассута. Кроме того, в "Маген Давин Адом" сообщили, что в результате ЧП еще пятерым людям понадобилась медицинская помощь в результате легкого отравления угарным газом.


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