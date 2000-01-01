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Страшная авария у Кирьят-Малахи: вэн столкнулся с грузовиком 19.02 07:33   MIGnews.com

Страшная авария у Кирьят-Малахи: вэн столкнулся с грузовиком

Утром 19 февраля на шоссе №40 в районе Кирьят-Малахи столкнулись минибус и грузовая машина.

В передней части минибуса оказался блокирован мужчина. Он  был в критическом состоянии и скончался по дороге в больницу.

Еще 10 человек получили ранения. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, еще четверо пассажиров получили ранения средней степени тяжести, и пять - легкие ранения.

Раненые эвакуированы в больницы Барзилай в Ашкелоне и Каплан в Реховоте.


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