19.02 07:33 MIGnews.com

Страшная авария у Кирьят-Малахи: вэн столкнулся с грузовиком

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Утром 19 февраля на шоссе №40 в районе Кирьят-Малахи столкнулись минибус и грузовая машина.В передней части минибуса оказался блокирован мужчина. Он был в критическом состоянии и скончался по дороге в больницу.Еще 10 человек получили ранения. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, еще четверо пассажиров получили ранения средней степени тяжести, и пять - легкие ранения.Раненые эвакуированы в больницы Барзилай в Ашкелоне и Каплан в Реховоте.