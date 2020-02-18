19.02 07:12 MIGnews.com

Йехуду Глика обвинили в краже материалов расследования

חבר הכנסת לשעבר, יהודה גליק, נעצר בשנית לאחר שבוצע חיפוש בביתו. זאת, בחשד שהעלים מסמכי חקירה במהלך מעצרו הראשון, שבוצע עקב כניסתו למתחם הר הבית בניגוד להוראות המשטרה @Yossi_eli https://t.co/bouZoDJbGs — חדשות 13 (@newsisrael13) February 18, 2020

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Минувшей ночью полиция снова арестовала бывшего депутата Кнессета Йехуду Глика.Полиция ждала Глика у его дома. Он был арестован, после чего в его доме провели обыск. Судебный ордер на обыск констатировал, что Глик подозревается “в попытке воспрепятствовать процедуре расследования”.Полицейские следователи утверждают, что во время предыдущего, утреннего ареста, Глик похитил материалы расследования прямо из комнаты следователя.Глик обвинения полиция наотрез отвергает, и говорит, что командир иерусалимского округа полиции “решил сделать из меня врага народа”.