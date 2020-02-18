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Йехуду Глика обвинили в краже материалов расследования 19.02 07:12   MIGnews.com

Йехуду Глика обвинили в краже материалов расследования

Минувшей ночью полиция снова арестовала бывшего депутата Кнессета Йехуду Глика.

Полиция ждала Глика у его дома. Он был арестован, после чего в его доме провели обыск. Судебный ордер на обыск констатировал, что Глик подозревается “в попытке воспрепятствовать процедуре расследования”.

Полицейские следователи утверждают, что во время предыдущего, утреннего ареста, Глик похитил материалы расследования прямо из комнаты следователя.

Глик обвинения полиция наотрез отвергает, и говорит, что командир иерусалимского округа полиции “решил сделать из меня врага народа”.




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