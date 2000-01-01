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В США застрелили известного репера 20.02 00:32   MIGnews.com

В США застрелили известного репера

В Лос-Анджелесе застрелили 20-летнего репера Pop Smoke.

Сообщается, что Башара Барака Джексона, известного под сценическим именем Pop Smoke, убили в его доме.

Двое мужчин ворвались в его дом и произвели несколько выстрелов, а затем скрылись, задержать их пока не удалось. Реперу было 20 лет.

За несколько часов до гибели, Pop Smoke опубликовал в Instagram виды на город с территории своего дома.

Скорее всего, так грабители о узнали, где живет репер.


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