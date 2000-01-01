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Семье погибшего летчика передали его шлем спустя десятки лет | Фото: Пресс-служба ЦАХАЛа19.02 21:38   MIGnews.com

Семье погибшего летчика передали его шлем спустя десятки лет

Шлем летчика-истребителя Даниэля Гори, погибшего во время учебной миссии в 1984 году, был возвращен его вдове и дочери.

Об этом сообщил пресс-секретарь Армии Обороны Израиля 19 февраля.

Шлем был найден туристом, который гулял в Негеве. Мужчина сфотографировал находку и поделился снимком в Facebook, отметив, что внутри было написано имя Гори. Военно-воздушные силы Израиля направили группу для расследования, после чего подтвердили, что шлем действительно принадлежал Даниэлю.

В среду личный предмет покойного летчика был возвращен семье, которая, в свою очередь, решила отдать его базе ВВС Рамон, откуда Гори отправился в свою последнюю миссию.



Даниэль был призван в летную школу ЦАХАЛа в 1969 году и получил звание боевого пилота. Затем он присоединился к 119-й эскадрилье. На протяжении службы он участвовал в ряде военных операций, а также в войне "Судного дня" 1973 года.

27 мая 1984 года Гори, которому на тот момент было 32 года, участвовал в учебной миссии со своим учеником, когда их самолет потерпел крушение. Оба пилота погибли.

"Армия Обороны Израиля стремится вернуть семьям погибших каждый кусочек памяти, оставленный их близкими", – сказали в ЦАХАЛ.


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