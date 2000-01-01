19.02 21:38 MIGnews.com

Семье погибшего летчика передали его шлем спустя десятки лет

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Шлем летчика-истребителя Даниэля Гори, погибшего во время учебной миссии в 1984 году, был возвращен его вдове и дочери.Об этом сообщил пресс-секретарь Армии Обороны Израиля 19 февраля.Шлем был найден туристом, который гулял в Негеве. Мужчина сфотографировал находку и поделился снимком в Facebook, отметив, что внутри было написано имя Гори. Военно-воздушные силы Израиля направили группу для расследования, после чего подтвердили, что шлем действительно принадлежал Даниэлю.В среду личный предмет покойного летчика был возвращен семье, которая, в свою очередь, решила отдать его базе ВВС Рамон, откуда Гори отправился в свою последнюю миссию.Даниэль был призван в летную школу ЦАХАЛа в 1969 году и получил звание боевого пилота. Затем он присоединился к 119-й эскадрилье. На протяжении службы он участвовал в ряде военных операций, а также в войне "Судного дня" 1973 года.27 мая 1984 года Гори, которому на тот момент было 32 года, участвовал в учебной миссии со своим учеником, когда их самолет потерпел крушение. Оба пилота погибли."Армия Обороны Израиля стремится вернуть семьям погибших каждый кусочек памяти, оставленный их близкими", – сказали в ЦАХАЛ.