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Иран отказался передавать `черный ящик` самолета МАУ 19.02 22:11   MIGnews.com

Иран отказался передавать "черный ящик" самолета МАУ

Власти Ирана отказались передать на расшифровку другим странам "черный ящик" сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины", несмотря на то, что самописец получил значительные повреждения.

"Мы имеем право сами читать "черный ящик". Мы имеем право присутствовать при любой расшифровке. Если мы должны дать "черный ящик" другим, чтобы они расшифровывали его вместо нас, то этого мы точно не сделаем", - заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Также Зариф добавил, что Иран имеет полное право самостоятельно заниматься расшифровкой бортового самописца украинского самолета.


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