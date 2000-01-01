19.02 20:11 MIGnews.com

Бойцы ЦАХАЛ массово жалуются на некомпетентность медиков

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Солдаты Армии обороны Израиля массово жаловались на врачей, низкая квалификация которых стала причиной тяжких последствий для их здоровья.Об этом сообщил бригадный генерал Эйтан Дахан, представив министру обороны Нафтали Беннетту, а также комитету по иностранным делам и обороне Кнессета ежегодный доклад о жалобах в ЦАХАЛ за 2019 год, сообщает Arutz Sheva.Так, один из бойцов пожаловался, что ему долгое время не давали больничный, несмотря на неоднократные жалобы на сильные боли в животе. Командир взвода и его заместитель не выполнили свою обязанность по своевременной эвакуации солдата в отделение неотложной помощи и не посоветовались с медработниками о состояния его здоровья.В итоге, обследование в больнице выявило у солдата разрыв аппендикса, вследствие чего ему потребовалась неотложная операция. Во время операции аппендикс успешно удалили, а в брюшную полость установили дренаж после ее промыки, процедуру которой через неделю пришлось повторить вследствие запущенности случая.В другом подобном случае работник одной из клиник сообщил, что солдат страдал от боли в животе в течение двух дней, считая, что это побочное действие от лекарства, которое тот принимал.Врач принял решение, что тот не нуждается в срочном осмотре, а спустя несколько дней боец обратился с теми же симптомами в клинику Бикуропа, где его немедленно направили в отделение неотложной помощи для дальнейшего обследования. У солдата диагностировали абсцесс в области аппендикса.Еще один вопиющий случай произошел, когда фельдшеры осмотрели бойца и приняли решение не направлять того к врачу, несмотря на травму ноги. В итоге солдату еще пять дней нес службу с переломом ноги, пока его в конце концов не осмотрел врач.