19.02 14:56 MIGnews.com

Иран: Израиль находится в зоне поражения

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Все израильские позиции находятся в зоне обстрела Ирана, но это не значит, что удар будет нанесен с иранской земли.Такое заявление в интервью телеканалу Al Mayadeen сделал командующий "Корпусом стражей исламской революции" генерал-майор Хоссейн Салами."Все военные позиции сионистского режима находятся в зоне обстрела Ирана. Мы предупреждаем израильтян, чтобы они позаботились о своих действиях. Они намного меньше, чем американцы, более бессильны по нашим подсчетам", – сказал Салами.Он пояснил, что все военные позиции Израиля находятся в пределах досягаемости КСИР. И территориально источник огня не ограничивается одним Ираном."Сегодня израильский режим слышит голос мусульман из разных стран рядом с границами "оккупированных" территорий. Были созданы возможности для падения сионистского режима, но условия еще не готовы к его окончательному падению", – добавил генерал.Салами добавил, что Израиль не должен полагаться на помощь Соединенных Штатов Америки, поскольку "никто не добился положительных результатов от доверия американцам"."Иран готов противодействовать Израилю. У нас есть и решимость, и возможность сделать это. Таким образом, и американцы, и израильтяне должны знать, что Иран – это страна жестких и расчетливых ответов на действия любого захватчика. Основные цели, как правило, связаны с крахом и упадком сионистского режима, а также с прекращением присутствия США в регионе и полным поражением политики США", – подчеркнул он.