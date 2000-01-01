19.02 13:06 MIGnews.com

Лицман может отменить карантин для приезжающих из Таиланда

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Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман сообщил в интервью порталу Walla о том, что “рассматривается вопрос об отмене карантина для тех, кто приезжает из Таиланда”.Министр сообщил: "Мы работаем исходя из предположения о том, что коронавирус дойдет до Израиля. Тот факт, что он еще здесь не появился - свидетельство качества работы министерства здравоохранения".Министр Лицман подчеркнул: "В Израиле есть очень много КПП. Есть палестинцы, есть Газа, есть люди летящие транзитом. Я был первым, кто потребовал карантина для прибывающих из Китая, Гонконга, Таиланда. Если мы увидим, что все успокаивается - директивы о карантине могут быть отменены".