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Лицман может отменить карантин для приезжающих из Таиланда 19.02 13:06   MIGnews.com

Лицман может отменить карантин для приезжающих из Таиланда

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман сообщил в интервью порталу Walla о том, что “рассматривается вопрос об отмене карантина для тех, кто приезжает из Таиланда”.

Министр сообщил: "Мы работаем исходя из предположения о том, что коронавирус дойдет до Израиля. Тот факт, что он еще здесь не появился - свидетельство качества работы министерства здравоохранения".

Министр Лицман подчеркнул: "В Израиле есть очень много КПП. Есть палестинцы, есть Газа, есть люди летящие транзитом. Я был первым, кто потребовал карантина для прибывающих из Китая, Гонконга, Таиланда. Если мы увидим, что все успокаивается - директивы о карантине могут быть отменены".


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