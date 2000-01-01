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Пожар в Сегев-Шаломе: годовалый младенец сгорел заживо | Фото:19.02 11:49   MIGnews.com

Пожар в Сегев-Шаломе: годовалый младенец сгорел заживо

В бедуинском населенном пункте Сегев-Шалом произошел мощнейший пожар в жилом доме, в результате которого погиб годовалый ребенок.

Кроме того, еще 10 человек отравились угарным газом, однако были эвакуированы, после чего им была оказана помощь, сообщает интернет-издание The Jerusalem Post со ссылкой на информацию, полученную от медиков "Маген Давид Адом".

Пострадавших, среди которых 60-летняя и 20-летняя женщины, 20-летний мужчина и восемь детей были эвакуированы в больницу Сорока в Беэр-Шеве.

"Я быстро прибыл на место и увидел дым и огонь, выходящий из квартиры. С помощью семьи мы спасли 11 человек оттуда. Годовалый ребенок был без сознания и сильно обожжен, нам пришлось лишь констатировать его смерть", - рассказал медик Ясир Абу Регила.

По его словам, остальные 10 спасенных членов семьи были в сознании и страдали от приступов паники.

"Мы оказали им медицинскую помощь и доставили их в больницу в легком состоянии", - резюмировал медик.

По данному делу было начато расследование.


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