19.02 10:46 MIGnews.com

Женщина из Иордании третью неделю не называет полиции имени

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Неизвестная женщина из Иордании около двух недель назад обратилась к полицейским в Иерусалиме сообщив, что у нее похитили документы, после чего была арестована и до сих пор отказывается идентифицировать собственную личность.По словам неизвестной, она родом из Аммана, пересекла границу в городе Иерихон, а затем отправилась в Иерусалим, сообщает интернет-издание The Times of Israel.Однако ее версия событий вызвала подозрения у полицейских, решивших обыскать ее и обнаруживших у нее нож и кастеты. Она была арестована и с тех отказывается называть свое имя и не позволять брать ее отпечатки пальцев или пробу ДНК для идентификации.По мнению полиции, женщина намеревалась совершить теракт, или была наемным убийцей, которую заслали в Израиль, чтобы кого-то убить. В конечном итоге ее обвинили в незаконном хранении оружия и пересечении границы."Женщина уже 18 дней находится под стражей и не ее вина, что она не знает, как себя идентифицировать, а израильская полиция не в состоянии установить ее истинную личность. В ближайшее время я потребую от суда ее освобождения", - заявил адвокат неизвестной, Чен Холандер, комментируя обвинительное заключение.