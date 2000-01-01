Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Женщина из Иордании третью неделю не называет полиции имени | Фото:19.02 10:46   MIGnews.com

Женщина из Иордании третью неделю не называет полиции имени

Неизвестная женщина из Иордании около двух недель назад обратилась к полицейским в Иерусалиме сообщив, что у нее похитили документы, после чего была арестована и до сих пор отказывается идентифицировать собственную личность.

По словам неизвестной, она родом из Аммана, пересекла границу в городе Иерихон, а затем отправилась в Иерусалим, сообщает интернет-издание The Times of Israel.

Однако ее версия событий вызвала подозрения у полицейских, решивших обыскать ее и обнаруживших у нее нож и кастеты. Она была арестована и с тех отказывается называть свое имя и не позволять брать ее отпечатки пальцев или пробу ДНК для идентификации.

По мнению полиции, женщина намеревалась совершить теракт, или была наемным убийцей, которую заслали в Израиль, чтобы кого-то убить. В конечном итоге ее обвинили в незаконном хранении оружия и пересечении границы.

"Женщина уже 18 дней находится под стражей и не ее вина, что она не знает, как себя идентифицировать, а израильская полиция не в состоянии установить ее истинную личность. В ближайшее время я потребую от суда ее освобождения", - заявил адвокат неизвестной, Чен Холандер, комментируя обвинительное заключение.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:10
Турция недовольна Россией из-за Идлиба
11:49
Пожар в Сегев-Шаломе: годовалый младенец сгорел заживо
11:28
НДИ: против нас задействовали российскую компанию
11:07
Как Иран финансировал войну Асада за счет своих же граждан
11:04
Хульдаи победил разврат: 35 публичных домов в двух переулках
10:25
Эрекат: иностранные компании должны покинуть Иудею и Самарию
10:04
Турция и США взаимодействуют по Идлибу
09:43
Эхуд Барак: Мандельблитт должен подать в отставку сегодня
09:39
Трактор грабителей вырвал из стены банкомат с 700000 шекелей
09:18
Мощный взрыв прогремел в Лоде: есть погибший
09:05
Путин уволил Суркова
08:57
ПРО – последний рубеж защиты Израиля от ядерной атаки Ирана
08:36
Для кого коронавирус опаснее всего
08:27
"Опубликовать записи Ашкенази-Мандельблитта до выборов"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus