19.02 09:47 MIGnews.com

Поезда не ходят, центр Израиля скован пробками

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Компания Израильские Железные Дороги осуществляет сегодня, 19 февраля комплексный проект модернизации железнодорожных путей в центре страны.Сегодня должна быть соединена скоростная линия с Иерусалим-Тель-Авив с железнодорожным путем в направлению на Герцлию. Одновременно осуществляется ремонт путей вдоль шоссе №531 в районе Ришпон, с целью продолжения на север Шоссе Аялон и ликвидации 60-летнего железнодорожного переезда в Кфар Шмарияху. Ликвидация переезда должна покончить с наиболее серьезной пробкой в районе Ха-Шарон.На время указанных работ железнодорожные станции Герцлия и Бейт Йешуа закрыты. Поезда между Тель-Авивом и Хайфой не ходят. Поезда идущие с севера страны идут до Бейт Йешуа. Поезда идущие с юга идут до Савидор. Поезда Бейт-Шемеш-Герцлия идут до тель-Авив Мирказ (Савидор). Ночной поезд Бен-Гурион-Нагария будет идти только до Нетании.На отрезках Бейт-Йешуа-Савидор и Нетания-Бен-Гурион запущены автобусы шаттлы.Отмена многих поездов привела к резкому росту нагрузки на автомобильные трассы, и возникновению пробок на шоссе №20 и шоссе№4.