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Фото: twitter.com/WerewolfCF 19.02 09:50   MIGnews.com

Отслужившую в армии "Мисс Англию" затравили сослуживцы

Британку, служащую в армии и получившую военную награду, и титул "Мисс Англия", затравили армейские сослуживцы. Об этом пишет Mirror.

Катрина Ходж (Katrina Hodge) рассказала в интервью, что подвергалась всяческим нападкам со стороны мужчин после того, как получила медаль за проявленную храбрость во время военной кампании в Ираке.

Сообщается, что на тот момент 18-летней девушке удалось обезвредить заключенного террориста, выхватившего оружие у ее коллег при аварии во время его перевозки на военную базу возле города Басра. Тогда девушка, прозванная своими сослуживцами как "Бой-Барби" спасла жизнь пяти британских военнослужащих.

По ее словам, после награждения ей писали оскорбительные письма и один раз даже напали на нее в столовой.

"Они ненавидели меня и считали, что награда досталась мне только из-за того, что я не мужчина, — посетовала она. — Один раз в столовой в меня запустили банку кока-колы, и она попала мне в голову. После этого я вообще перестала туда ходить".

Ходж получила свое прозвище после того, как в 17 лет пришла на службу в каблуках, держа в руке розовый чемодан. В 2009 году она одержала победу на конкурсе красоты "Мисс Англия".

Численность женщин в Вооруженных силах Великобритании составляет 9% от общего числа военнослужащих. Всего армия Великобритании насчитывает около 154 тысяч служащих. При этом женщины-военные жалуются на постоянные сексистские нападки со стороны коллег-мужчин.
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