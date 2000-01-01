19.02 09:50 MIGnews.com

Отслужившую в армии "Мисс Англию" затравили сослуживцы

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Британку, служащую в армии и получившую военную награду, и титул "Мисс Англия", затравили армейские сослуживцы. Об этом пишет Mirror.Катрина Ходж (Katrina Hodge) рассказала в интервью, что подвергалась всяческим нападкам со стороны мужчин после того, как получила медаль за проявленную храбрость во время военной кампании в Ираке.Сообщается, что на тот момент 18-летней девушке удалось обезвредить заключенного террориста, выхватившего оружие у ее коллег при аварии во время его перевозки на военную базу возле города Басра. Тогда девушка, прозванная своими сослуживцами как "Бой-Барби" спасла жизнь пяти британских военнослужащих.По ее словам, после награждения ей писали оскорбительные письма и один раз даже напали на нее в столовой."Они ненавидели меня и считали, что награда досталась мне только из-за того, что я не мужчина, — посетовала она. — Один раз в столовой в меня запустили банку кока-колы, и она попала мне в голову. После этого я вообще перестала туда ходить".Ходж получила свое прозвище после того, как в 17 лет пришла на службу в каблуках, держа в руке розовый чемодан. В 2009 году она одержала победу на конкурсе красоты "Мисс Англия".Численность женщин в Вооруженных силах Великобритании составляет 9% от общего числа военнослужащих. Всего армия Великобритании насчитывает около 154 тысяч служащих. При этом женщины-военные жалуются на постоянные сексистские нападки со стороны коллег-мужчин.