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Фото из архива19.02 09:26   MIGnews.com

Генсек НАТО: Москва провоцирует новую ядерную гонку

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Москва провоцирует Запад на новую ядерную гонку. Об этом он заявил в интервью газете Bild.

"США как одна из сторон договора РСМД установили, что Россия угрожает соблюдению соглашения, так как намерена разработать и испытать новую ракету средней дальности. Россия, модернизируя свой арсенал ядерного оружия и проводя ядерные учения, рискует начать новую гонку вооружений в Европе", - сказал он.

Генсек также призвал Россию соблюдать свои обязательства по договору и быть прозрачными по вопросу, касающемуся своих оборонных проектов и военных учений.

Кроме того, он выразил мнение, что договор о РСМД является "краеугольным камнем" обеспечивающим безопасность Европе многие годы.

"Новой гонки вооружений не захочет никто, даже Россия", - заключил он.

Договор РСМД был подписан в декабре 1987 года между СССР и США во время визита Михаила Горбачева в Вашингтон. Документ подразумевает сокращение ракетного запаса сторон с дальностью поражения от 500 до 1000 и 1000 до 5500 километров.

США неоднократно выступает с обвинениями в адрес РФ в нарушении соответствующего договора. Свою очередь, Москва отвергает данные обвинения и выдвигает встречные претензии Вашингтону по выполнению обязательств.
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