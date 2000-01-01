19.02 07:55 MIGnews.com
Иерусалим: нападение на религиозного солдата в синагоге
Религиозный солдат подвергся нападению во время молитвы в синагоге в районе Бейт-Исраэль в воскресенье вечером, 18 февраля.
Военный, являющийся членом национальной религиозной общины, стал жертвой нападения радикалов-харедим, которые выступают против армейского призыва.
Во время вечернего молитвенного богослужения экстремистски настроенные харедим напали на солдата, тем самым заставив его бежать из синагоги и призывать к помощи, отмечает Аруц Шева.
Злоумышленники принялись преследовать военного. К счастью, на место прибыла скорая помощь, благодаря чему солдат смог избежать дальнейшего насилия.
Пока неясно, пострадал ли солдат в результате инцидента.
Поделиться
Все по теме
Комментарии