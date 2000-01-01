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Иерусалим: нападение на религиозного солдата в синагоге 19.02 07:55   MIGnews.com

Иерусалим: нападение на религиозного солдата в синагоге

Религиозный солдат подвергся нападению во время молитвы в синагоге в районе Бейт-Исраэль в воскресенье вечером, 18 февраля.

Военный, являющийся членом национальной религиозной общины, стал жертвой нападения радикалов-харедим, которые выступают против армейского призыва.

Во время вечернего молитвенного богослужения экстремистски настроенные харедим напали на солдата, тем самым заставив его бежать из синагоги и призывать к помощи, отмечает Аруц Шева.

Злоумышленники принялись преследовать военного. К счастью, на место прибыла скорая помощь, благодаря чему солдат смог избежать дальнейшего насилия.

Пока неясно, пострадал ли солдат в результате инцидента.
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