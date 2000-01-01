19.02 07:37 MIGnews.com

Освобожден водитель, из-за которого погибли солдаты Голани

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Суд принял решение об освобождение из под предварительного заключения Анвара Абу Зейна - арабского водителя из Восточного Иерусалима, врезавшегося в колонну Хаммеров бригады Голани на прошлой неделе.Зейна, в интервью второму каналу израильского ТВ заявил: “Это очень трудно для меня, очень трудно, что из-за меня произошел такой ужасный инцидент. Я не могу спать по ночам. Я приехал на перекресток Бака, там никогда нет освещения, и я неожиданно наткнулся на эти Хаммеры, на этих солдат. После этого я побежал им помочь, я смотрел, нет ли кого под грузовиком, я пытался вытащить из из Хаммера. Я спросил одного из солдат: Как вы оказались на обочине? и тот ответил: у нас были проблемы с оборудованием”.По данным следствия за 27 лет работы водителем Зейна 115 раз был признан виновным в совершении транспортных нарушений. Адвокат Зейны говорит, что речь идет, главным образом, о нарушении правил парковки, и что нет никакой связи между этими нарушениями и автомобильной катастрофой”.