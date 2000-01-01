Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Бесплатная техпомощь водителям - по всему Израилю 20.02 06:38   MIGnews.com

Бесплатная техпомощь водителям - по всему Израилю

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац принял решение расширить на всю страну сервис автомобилей техпомощи компании "Нетивей Исраэль", бесплатно предоставляемый водителям на междугородних трассах.

Напомним, что более года назад Минтранс и "Нетивей Исраэль" ввели автомобили техпомощи - бесплатную услугу для водителей, застрявших на проезжей части или на обочине ввиду неисправности транспортного средства или по другим причинам. Теперь, учитывая повышенный спрос на этот сервис и успех этого проекта, принято решение расширить его.

За первый год работы автомобили техпомощи оказали помощь около 15 тысячам водителей. На первом этапе проекта начали работать 10 таких автомобилей. В ближайшие недели на дорогах страны появятся еще 4 такие машины. Они будут патрулировать дополнительные междугородние трассы на севере и юге страны, Первое шоссе на участке от Шаар Ха-Гай до развязки Даниэль.

Отметим, что помощь предоставляется любому водителю, сделавшему вынужденную остановку транспортного средства на обочине или на проезжей части, по той или иной причине, - начиная с оказания первой медицинской помощи, и включая устранение легких технических неполадок в таких случаях, как замена колеса, перегрев двигателя, и др.

Компания "Нетивей Исраэль" проверяет возможность оборудовать автомобили техпомощи мультикоптерами. Это позволит бригадам получать более четкую и подробную информацию о происходящем на дорогах страны, не оснащенных видеокамерами, и быстрее прибывать на помощь нуждающимся в этом водителям.

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац сообщил, что "бесплатный сервис для водителей снижает количество автомобилей, создающих аварийную ситуацию и помехи дорожному движению". Кац также подчеркнул, что специально подготовленные работники бригад автомобилей техпомощи обеспечивают первую и безотлагательную помощь транспортным средствам, оказавшимся в беде.

Автомобили техпомощи патрулируют дороги страны, находясь на постоянной связи с диспетчерской компании "Нетивей Исраэль" (тел. *2120(. Время реагирования в среднем составляет 8 минут. Машины техпомощи оборудованы по последнему слову техники, и могут предоставить первичную помощь автомобилю в случае почти любой неполадки.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:23
Координация полиции и медиа: Альшейха "жарят" в Кнессете
10:11
Правозащитники: кровь мирных сирийцев на руках Асада
10:10
Режиссер фильма об операции в Энтеббе: террористы- тоже люди
09:40
Венесуэла начинает продажу собственной криптовалюты
09:37
По делу 4000 задержан высокопоставленный советник по прессе
09:36
Сколько мандатов получит Ципи Ливни
08:50
Ливан "за ценой не постоит"
08:35
В Израиле снова упал кран  
08:09
Палестинцы закидали катарского посланника башмаками
07:44
Штурман сбитого сирийцами F-16 вновь бороздит небеса
07:08
Израиль надеется, что инцидент с Сирией исчерпан
06:58
Иран сравняет Тель-Авив с землей
05:46
Кубок мира по футболу приземлился в Израиле
04:20
В Китае элитная тюрьма переполнена чиновниками
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus