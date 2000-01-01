20.02 06:38 MIGnews.com

Бесплатная техпомощь водителям - по всему Израилю

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Министр транспорта и разведки Исраэль Кац принял решение расширить на всю страну сервис автомобилей техпомощи компании "Нетивей Исраэль", бесплатно предоставляемый водителям на междугородних трассах.Напомним, что более года назад Минтранс и "Нетивей Исраэль" ввели автомобили техпомощи - бесплатную услугу для водителей, застрявших на проезжей части или на обочине ввиду неисправности транспортного средства или по другим причинам. Теперь, учитывая повышенный спрос на этот сервис и успех этого проекта, принято решение расширить его.За первый год работы автомобили техпомощи оказали помощь около 15 тысячам водителей. На первом этапе проекта начали работать 10 таких автомобилей. В ближайшие недели на дорогах страны появятся еще 4 такие машины. Они будут патрулировать дополнительные междугородние трассы на севере и юге страны, Первое шоссе на участке от Шаар Ха-Гай до развязки Даниэль.Отметим, что помощь предоставляется любому водителю, сделавшему вынужденную остановку транспортного средства на обочине или на проезжей части, по той или иной причине, - начиная с оказания первой медицинской помощи, и включая устранение легких технических неполадок в таких случаях, как замена колеса, перегрев двигателя, и др.Компания "Нетивей Исраэль" проверяет возможность оборудовать автомобили техпомощи мультикоптерами. Это позволит бригадам получать более четкую и подробную информацию о происходящем на дорогах страны, не оснащенных видеокамерами, и быстрее прибывать на помощь нуждающимся в этом водителям.Министр транспорта и разведки Исраэль Кац сообщил, что "бесплатный сервис для водителей снижает количество автомобилей, создающих аварийную ситуацию и помехи дорожному движению". Кац также подчеркнул, что специально подготовленные работники бригад автомобилей техпомощи обеспечивают первую и безотлагательную помощь транспортным средствам, оказавшимся в беде.Автомобили техпомощи патрулируют дороги страны, находясь на постоянной связи с диспетчерской компании "Нетивей Исраэль" (тел. *2120(. Время реагирования в среднем составляет 8 минут. Машины техпомощи оборудованы по последнему слову техники, и могут предоставить первичную помощь автомобилю в случае почти любой неполадки.