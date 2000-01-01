20.02 04:20 MIGnews.com

В Китае элитная тюрьма переполнена чиновниками

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Китай славится своим нетерпимым отношением ко взяточничеству, именно тут уже не осталось мест для чиновников, которых наказывают. Речь идет об элитной тюрьме Циньчен, куда отправляют с голоса председателя КНР Си Цзиньпина.Из-за переполненности тюрьмы, узников лишили последних радостей: свиданий, семейных обедов, и другие. Известно, что в элитную обитель попадают только высокопоставленные чиновники и партийные деятели, она вмещает в себя свыше 1,35 млн человек.Этоантикоррупционной кампания Си Цзиньпина, так называемая "чистка кадров" власти и длится она уже пятый год.В администрации пенитенциарного учреждения заявляют, что переполненность достигла своего пика.В марте 2018 года в КНР будет создана Нацнадзорная комиссия, полномочия которой почти безграничные, а это чревато тем, что количество заключенных обязательно прибавится.Сейчас в перечень узников входят и около сотни госслужащих уровня замминистра и выше. Многим осужденным повезло - их лишь понизили в должности, а некоторых исключили из партии, но те, кто попал в тюрьму, приговорены к срокам, включая пожизненные.Справка: элитная тюрьма была построена в 1958 году при помощи Советского союза. В тюрьме некогда сидели и вдова китайского лидера Мао Цзэдуна - Цзян Цин.