19.02 14:51 MIGnews.com

Из-за Apple у Samsung возникли серьезные сложности в работе

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Корпорация Apple разорвала контракт с южнокорейской компанией Samsung, что вызвало излишек OLED-экранов на ее складах, пишет агентство Актуальные Новости.После выхода нового гаджета, Apple столкнулась с дефицитом органических матриц, из-за чего, производство новых моделей шло очень медленными темпами. Тогда руководство корпорации решило обратиться к Samsung с просьбой увеличить количество единиц поставляемой продукции. Однако вскоре продажи iPhone X вышли на нормальный уровень и в связи с этим Apple решила сократить выпуск флагманов. Впоследствии подразделение Samsung Display вынужденно работать только на 50% предусмотренной изначально мощности. Теперь компанию занимается поиском нового заказчика.При этом эксперты утверждают, что главной причиной отказа от продуктов Samsung, заключается в том, что Apple не удовлетворил спрос на ее смартфоны с OLED-экранов конкурентов. К тому они слишком дорого для нее обходились, примерно в 100 долларов за единицу.