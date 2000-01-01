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Фото: Samuel M. Livingston/flickr 19.02 14:51   MIGnews.com

Из-за Apple у Samsung возникли серьезные сложности в работе

Корпорация Apple разорвала контракт с южнокорейской компанией Samsung, что вызвало излишек OLED-экранов на ее складах, пишет агентство Актуальные Новости.

После выхода нового гаджета, Apple столкнулась с дефицитом органических матриц, из-за чего, производство новых моделей шло очень медленными темпами. Тогда руководство корпорации решило обратиться к Samsung с просьбой увеличить количество единиц поставляемой продукции. Однако вскоре продажи iPhone X вышли на нормальный уровень и в связи с этим Apple решила сократить выпуск флагманов. Впоследствии подразделение Samsung Display вынужденно работать только на 50% предусмотренной изначально мощности. Теперь компанию занимается поиском нового заказчика.

При этом эксперты утверждают, что главной причиной отказа от продуктов Samsung, заключается в том, что Apple не удовлетворил спрос на ее смартфоны с OLED-экранов конкурентов. К тому они слишком дорого для нее обходились, примерно в 100 долларов за единицу.
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