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flickr/Scott Wylie 19.02 14:27   MIGnews.com

Сицилия: родители заставили ребенка заниматься проституцией

Сицилийская полиция арестовала родителей 10-летней девочки, которую они заставляли заниматься проституцией. Также были задержаны двое мужчин, которые вступали в сексуальную связь с ребенком.

Расследование началось летом прошлого года. Карабинеры города Траппето заметили припаркованную на дороге машину, в которой находились пожилой мужчина и 10-летняя девочка.

Следствие выявило факты неоднократных сексуальных контактов ребенка с 61-летним сельскохозяйственным работником и 78-летним пенсионером. Подозреваемые платили родителям девочки за сексуальные связи с ней.

Отмечается, что организацией встреч занималась мать девочки. Своего ребенка она продавала от 9 до 25 евро.

В некоторых случаях она вступала в сексуальные отношения в присутствии своей дочери.

Отец знал о происходящем, но вопреки своим родительским обязанностям не пытался этому помешать и не сообщал о преступлении в полицию.

Четверо подозреваемых помещены под домашний арест.
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