19.02 13:53 MIGnews.com

В Польше неизвестный планировал ликвидировать правительство

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Житель польского Ольштына накопил 300 килограммов взрывчатки, чтобы устроить покушение на руководство страны. Об этом сообщает радиостанция RMF FM."Готово обвинительное заключение в отношении жителя окрестностей Ольштына, который, по мнению прокуратуры, готовил покушение на конституционные органы власти Польши. Закрытое расследование по этому делу завершила прокуратура", — говорится в сообщении.В прокуратуре пока не разглашают полной информации по этому делу. Следователи лишь уточняют, что главной целью были президент Польши и представители правительства и парламента республики. По их данным, мужчина готовился к теракту с 2014 по 2017 год.Кроме того, в ходе обысков в квартире задержанного, силовики изъяли 25 единиц легально купленного огнестрельного оружия, 25 тыс. патронов к нему, а также листовки, призывающие "прекратить подчинение " органам власти.