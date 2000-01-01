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Фото: Kārlis Dambrāns/flickr 19.02 13:53   MIGnews.com

В Польше неизвестный планировал ликвидировать правительство

Житель польского Ольштына накопил 300 килограммов взрывчатки, чтобы устроить покушение на руководство страны. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

"Готово обвинительное заключение в отношении жителя окрестностей Ольштына, который, по мнению прокуратуры, готовил покушение на конституционные органы власти Польши. Закрытое расследование по этому делу завершила прокуратура", — говорится в сообщении.

В прокуратуре пока не разглашают полной информации по этому делу. Следователи лишь уточняют, что главной целью были президент Польши и представители правительства и парламента республики. По их данным, мужчина готовился к теракту с 2014 по 2017 год.

Кроме того, в ходе обысков в квартире задержанного, силовики изъяли 25 единиц легально купленного огнестрельного оружия, 25 тыс. патронов к нему, а также листовки, призывающие "прекратить подчинение " органам власти.
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