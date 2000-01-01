19.02 13:47 MIGnews.com

В Ираке убиты 12 ополченцев, попавших в засаду к боевикам

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Двенадцать бойцов проправительственного ополчения были убиты боевиками террористической организации "Исламское Государство", известной как ISIS. Сообщается, что исламисты тщательно спланировали нападение, которое произошло в провинции Киркук.Террористы, переодетые в полицейскую форму, остановили колонну машин и потребовали у водителя документы. Вскоре боевики открыли огонь.Напомним, в декабре 2017 года власти Ирака объявили о полной победе над организацией ISIS.