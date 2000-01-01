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20.02 01:42   MIGnews.com

В Италии задержали более 40 крупных мафиози страны

В Италии арестовали более 40 самых крупных мафиози страны, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что итальянские силовые структуры провели масштабную спецоперацию по противодействию мафиозной группировке "Ндрангета", влияние которой распространилось в регионе Калабрия. В Финансовой гвардии Италии отметили, что у задержанных арестовали имущество и банковские счета общей суммой более ста миллионов евро.

Задержанным предъявили обвинение в причастности к мафиозной деятельности, вымогательству, отмыванию денег уклонения от уплаты налогов и многих других преступлений финансового характера.

Напомним, в начале января итальянкая полиция при содействии германского правительства арестовала 170 мафиози из организации "Ндрангета" на территории Италии и Германии.
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