В Италии задержали более 40 крупных мафиози страны
В Италии арестовали более 40 самых крупных мафиози страны, сообщает РИА Новости.
Сообщается, что итальянские силовые структуры провели масштабную спецоперацию по противодействию мафиозной группировке "Ндрангета", влияние которой распространилось в регионе Калабрия. В Финансовой гвардии Италии отметили, что у задержанных арестовали имущество и банковские счета общей суммой более ста миллионов евро.
Задержанным предъявили обвинение в причастности к мафиозной деятельности, вымогательству, отмыванию денег уклонения от уплаты налогов и многих других преступлений финансового характера.
Напомним, в начале января итальянкая полиция при содействии германского правительства арестовала 170 мафиози из организации "Ндрангета" на территории Италии и Германии.