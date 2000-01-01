19.02 11:33 MIGnews.com
64-летний израильтянин погиб в Таиланде
Гражданин Израиля погиб в аварии в курортном городе Паттайя, Таиланд. Речь идет о 64-летнем Моти Флейшхакере. По информации израильских СМИ, мужчина вместе с другом совершал поездку на мотоцикле.
Израильтянин столкнулся с шедшей на высокой скорости машиной. Моти получил тяжелое ранение, от которого через полтора часа скончался, не приходя в сознание.
По словам друга Шику Яакова, от столкновения с автомобилем с головы 64-летнего мужчины слетела каска. В результате ДТП Моти получил тяжелою черепно-мозговую травму.
Мужчина родился в Тель-Авиве, однако в последние годы проживал в Таиланде.
Посольство Израиля в Бангкоке и миссия ХАБАДа содействуют доставке тела Моти Флейшхакере в Израиль.
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