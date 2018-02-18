19.02 10:30 MIGnews.com
Обрушение крана в Кфар-Сабе: у крановщика нашли наркотики
В результате обрушения крана на строительном объекте в Кфар-Сабе 18 февраля была убита 52-летняя Нетта Ротман, активист движения инвалидов, мать двоих детей.
Как стало известно по публикациям в израильской прессе, 40-летний оператор крана арестован и подозревается в убийстве по неосторожности. У крановщика обнаружены наркотики.
Сегодня, 19 февраля окружной суд в Петах-Тикве вынесет решение о мере пресечения для подозреваемого.
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