19.02 09:20 MIGnews.com

На месте трудового лагеря нацистов будут делать колбасу

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Жители столицы австрийского Тироля, города Хайминг, выступили против планов построить колбасный завод на месте бывшего нацистского трудового лагеря, чем может быть навсегда стерта память о страданиях его узников и преступлениях, совершенных против человечества.Во времена Второй мировой войны в трудовом лагере в Хайминге содержались несколько сотен заключенных, которых использовали на стройке плотины для гидроэлектростанции. После войны лагерь уничтожили, но 101 тыс. кв. м на которых он располагался, продолжали принадлежать электрической компании Tiwag, пока землю не выкупил один из крупнейших австрийских производителей колбас и бекона Handl Tyrol.Группа местных жителей и наследников бывших землевладельцев Хайминга совместными усилиями попытались оспорить законность сделки о продаже земли. Они подали иск с заявлением, что в свое время нацисты принуждали за бесценок продавать землю и исключительно на гарантии того, что она будет использоваться под строительство ГЭС, а мясная компания, естественно, ничего общего с энергетикой иметь не может.Однако суд встал на сторону ответчика, решив, что земля была продана в рамках закона, истцам компенсация не полагается, а строительство завода не должно быть отложено. На данный момент Handl Tyrol уже начал очистку территории под будущую стройку.