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Лавина в Пакистане унесла жизни 7 человек | Фото: Thinkstock20.02 07:15   MIGnews.com

Лавина в Пакистане унесла жизни 7 человек

Официальный представитель местного правительства сообщил о том, что лавина унесла жизни 7 человек на севере Пакистана.

Таймур Хан, пресс-секретарь отдела борьбы со стихийными бедствиями в провинциях, сообщил, что еще 8 человек получили травмы. Эти люди были освобождены из здания, погребенного под лавиной в воскресенье, 19 февраля, возле тоннеля Ловари в Верхнем Дире.

Хан сказал, что под обломками могут еще быть жертвы, добавив, что спасательные работы ведутся, чтобы открыть заблокированную дорогу и туннель, который соединяет северо-запад Пакистана и северные районы горы.
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