20.02 07:15 MIGnews.com

Лавина в Пакистане унесла жизни 7 человек

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Официальный представитель местного правительства сообщил о том, что лавина унесла жизни 7 человек на севере Пакистана.Таймур Хан, пресс-секретарь отдела борьбы со стихийными бедствиями в провинциях, сообщил, что еще 8 человек получили травмы. Эти люди были освобождены из здания, погребенного под лавиной в воскресенье, 19 февраля, возле тоннеля Ловари в Верхнем Дире.Хан сказал, что под обломками могут еще быть жертвы, добавив, что спасательные работы ведутся, чтобы открыть заблокированную дорогу и туннель, который соединяет северо-запад Пакистана и северные районы горы.