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Ирак: В Мосуле ликвидированы 93 боевика ISIS | Фото: Thinkstock19.02 21:49   MIGnews.com

Ирак: В Мосуле ликвидированы 93 боевика ISIS

Министерство обороны Ирака опубликовало в воскресенье, 19 февраля, кадры своих авиаударов по позициям и объектам боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, на западном склоне северного города Мосул.

Командующий армейской авиацией, генерал-лейтенант Хамид аль-Малики, сказал, что иракские вертолеты совершили 22 вылета, убив 93 боевиков ISIS.

Иракские силы при поддержке США в воскресенье, 19 февраля, начали наземное наступление, чтобы выбить "Исламское Государство" из оплота боевиков в Мосуле, в западной части города, и положить конец их амбициям на территориальную власть в Ираке.

Премьер-министр Хайдер аль-Абади объявил о начале наступления в северном иракском городе.
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