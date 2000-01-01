19.02 21:49 MIGnews.com

Ирак: В Мосуле ликвидированы 93 боевика ISIS

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министерство обороны Ирака опубликовало в воскресенье, 19 февраля, кадры своих авиаударов по позициям и объектам боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, на западном склоне северного города Мосул.Командующий армейской авиацией, генерал-лейтенант Хамид аль-Малики, сказал, что иракские вертолеты совершили 22 вылета, убив 93 боевиков ISIS.Иракские силы при поддержке США в воскресенье, 19 февраля, начали наземное наступление, чтобы выбить "Исламское Государство" из оплота боевиков в Мосуле, в западной части города, и положить конец их амбициям на территориальную власть в Ираке.Премьер-министр Хайдер аль-Абади объявил о начале наступления в северном иракском городе.