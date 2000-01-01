19.02 22:24 MIGnews.com

160 тысяч испанцев требуют принять еще больше беженцев

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Днем 19 февраля на улицы Барселоны вышли тысячи людей, которые требовали от правительства впустить в страну еще больше беженцев из пострадавших от войны государств. Толпа несла плакаты и транспаранты с обвинениями властей в затягивании решения о приеме мигрантов.Протестующие негодуют: в 2015 году власти дали обещание принять более 17 тысяч беженцев в течение двух лет, но не выполнили его. За это время Испания приняла лишь около 1100 беженцев.По данным властей, в акции приняли участие около 160 тысяч испанцев, но организаторы - движением "Наш дом - ваш дом" - насчитали их почте вдвое больше - около 300 тысяч.Не осталась в стороне и мэр Барселоны - Ада Колау, которая активно выступала за дальнейший прием мигрантов, также вышла на улицу.Маршрут демонстрантов начался в центре города и символически завершился на побережье Средиземного моря как напоминании о пяти тысячах беженцев из Северной Африки и Ближнего востока, которые в 2016 не добрались до спасительной Европы.