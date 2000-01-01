19.02 19:57 MIGnews.com

Взрыв в ходе протестов в Боготе: есть раненые

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В результате взрыва возле арены для боя быков в Боготе были ранены, по меньшей мере, 10 сотрудников полиции и женщина, в то время, как они готовились к акции протеста в столице Колумбии в воскресенье, 19 февраля, как сообщают местные СМИ.Подробная информация о причинах взрыва на данный момент неизвестна, однако на снимках с места взрыва изображены полицейские в порванной форме, которые помогают своим коллегам, а также мусор на дороге, разбитые стекла и повреждения жилые дома рядом.Сотни протестующих собрались, чтобы протестовать против корриды в Боготе, которая возобновилась в прошлом месяце впервые за последние четыре года.Запрет был отменен Конституционным судом, который постановил, что коррида является частью национального наследия, что вызвало еженедельные столкновения с полицией.