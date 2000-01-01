19.02 16:23 MIGnews.com

Теракт на рынке в Сомали: десятки погибших и раненых

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Террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль на сомалийском рынке в воскресенье, 19 февраля.В результате теракта погибли 18 человек и были ранены, по меньшей мере, 25 человек, как сообщают местные чиновники. Отметим, что теракт произошел за несколько дней до того, как должна пройти инаугурация нового президента Сомали.На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за гибель людей в результате теракта, сказал Ахмед Абдулл Афракс, мэр города Могадишо.Один из свидетелей теракта сообщил, что взрыв уничтожил рынок.Детали трагедии уточняются.