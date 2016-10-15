Борцы с "насильниками из полиции" бунтуют в центре Парижа
До пяти тысяч человек, объявивших себя “борцами с расизмом и полицейским насилием” вышли на демонстрацию в центре Парижа.
Участники демонстрации атаковали полицейских, закидав их камнями.
Два полицейских получили ранения. Французская пресса уверяет, что ранения “не опасны для жизни”.
Во время демонстрации и последовавших столкновений Площадь Республики была оцеплена. Арестованы 13 человек.
Протесты идут под лозунгом “Справедливость для Тео”. Тео -22-летний чернокожий, задержанный 2 февраля в Ольне-Су-Буа вместе с торговцами наркотиками, был избит и якобы “изнасилован полицейской дубинкой”. Полиция утверждает, что речь идет о “непреднамеренной пенетрации”. С момента инцидента бунты и нападения на полицию в парижских предместьях не прекращались. Арестованы в общей сложности 250 человек.
К протестам присоединился известный футболист Лилиан Турам, заявивший: “Я не родился футболистом, я побывал в этой шкуре”.
Протесты также прошли в Ренн, Ла Рошели, Ницце, Монпелье, Дижоне, Нанте, Амьене и Авиньоне.
Кандидат в президенты от Национального Фронта Марин Ле Пен потребовала запретить демонстрации на основании того, что по всей территории Франции действует чрезвычайное положение, введенное после серии террористических атак.
После расовых мятежей 2005 года, в которых участвовали десятки тысяч человек, правительство влило в иммигрантские пригороды миллиарды евро - но это не помогло. Малек Бутих, глава организации SOS Racism говорит: “За 10 лет все изменилось . Ситуация ухудшилась. Сегодня труднее, чем в прошлом. Этот упадок подходит к черте необратимости, потому что через десять лет предместья производят уже не бунтовщиков - они рожают террористов”.
Сегодня Франция – дом родной для самого крупного мусульманского населения в Европе. Здесь живут около десяти миллионов человек из Северной Африки, Ближнего Востока, и так называемой черной Атлантики – здоровенного куска Западной Африки – от Мали до Сенегала, и их потомков. Если полиция вдруг проявляет по отношению к ним жесткость, это воспринимается как еще одно проявление колониализма. И потому боевой клич Na’al abouk la France! (трахни Францию) – это также вопль ярости и боли. Он выражает эмоции предков – поражение, стыд, страх. И потому он превратился в такое могущественное проклятие.
Погромщики сами себя описывают в качестве солдат “долгой войны” – против Франции и Европы. В этом смысле, они воюют против самой концепции “цивилизации”, которую они рассматривают в качестве европейского изобретения. Так называемая “французская интифада” – герилья против полиции на окраинах и в сердце французских городов – последнее и наиболее драматичное сражение с врагом. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Французская интифада. Долгая война Франции и ее арабов".